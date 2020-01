Vom metaphysischen Kampf in der Großstadt

× Erweitern FOTO: Julian Baumann Christopher Rüping BU: Christopher Rüping inszeniert „Im Dickicht der Städte“

Wie macht man das Chaos des menschlichen Handelns erklärbar? Dieser Frage geht der junge Brecht in seinem Stück „Im Dickicht der Städte“ nach. Die Premiere der Inszenierung von Christopher Rüping findet am 25. Januar in den Kammerspielen statt.

Im Stück gehen die beiden Protagonisten auf eine metaphysische Expedition. Der Holzhändler Shlink und George Garga, Angestellter einer Leihbücherei tragen einen philosophischen Kampf aus, der womöglich keinen Gewinner hervorbringen kann. Beide Figuren riskieren währenddessen Freunde, Beruf, Reputation, Familie, die Liebe und sogar ihr eigenes Leben.

Letzten Endes dämmert beiden zu spät, dass sie eigentlich nicht gegeneinander, sondern vielmehr gegen die von Einsamkeit geprägte Lebensrealität in der Großstadt kämpfen.

25.1. und 27.1., Im Dickicht der Städte, Kammer 1, Münchner Kammerspiele, Maximilianstr. 28, München, 19:30 Uhr, bzw. 20 Uhr, www.muenchner-kammerspiele.de