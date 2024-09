Etwas über 3 Minuten und 40 Sekunden pure Entspannung. Und wunderbar plätschernde Ablenkung von der innerstädtischen Hitze in diesem nicht enden wollenden Sommer. Das ist „Lakeside Resonance“ von Waterside Echoes im Remix von Sferix (Bild oben).

Erschienen bei einem der populärsten Labels in Sachen Chill-out und Downbeat, bei SINE aus Villingen-Schwenningen, dessen Output auch inspiriert sei „von den tiefen Wäldern des Schwarzwalds“. Guckt #mensch hier aufs Cover und hört die Musik, kommen allerdings eher Gedanken an den Bodensee auf. Und ja, auch an die Triberger Wasserfälle. „Lakeside Resonance (Sferix Remix)“ ist ein erst verträumtes, dann entspannt antreibendes Instrumentalstück mit etwas Piano, das mit ungewöhnlichen Soundeffekten und einer satten, aber nicht dominanten Bass Drum gut durch den Tag bringt. www.sine-music.com

