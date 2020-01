Woyzeck – „Guter Kerl und armer Teufel”

× Erweitern FOTO: Sandra Then Woyzeck Residenztheater

Am 31. Januar 2020 kommt „Woyzeck” von Georg Büchner in der Inszenierung von Ulrich Rasche im Residenztheater zur Münchner Premiere.

Woyzeck lebt in vielerlei Hinsicht degradiert am unteren Rand der Gesellschaft. Er ist arm, schizophren wird von seinen Vorgesetzten gedemütigt und von der Wissenschaft zum Versuchskaninchen gemacht. Gesellschaftliche Bedingungen, die außerhalb seiner Kontrolle liegen, schränken seine individuelle Freiheit in vielerlei Hinsicht ein. Als er zum Mörder wird, stellt sich die Frage seiner Schuldfähigkeit.

Ulrich Rasche zählt zu den herausragendsten Theaterregisseuren seiner Generation. In München ist er für seine Inszenierungen von „Elektra“ und „Die Räuber“ bekannt.

31.1., Residenztheater, Max-Joseph-Platz 2, München, www.residenztheater.de