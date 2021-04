Sommerblut Gala unterstützt die Kunstszene

Am 15. Mai 2021 veranstaltet das Sommerblut Kulturfestival eine große Jubiläumsgala zum 20. Geburtstag in der Kölner Philharmonie. Der Abend steht ganz im Zeichen des Festivalthemas NATUR und wird von ChrisTine Urspruch und Ralph Caspers moderiert. Die Einnahmen gehen an die Künstler*innen.

Mitwirkende sind unter anderem das Wiener Gemüseorchester, die WDR Big Band mit Helmut Zerlett und Markus Reinhardt, Klaus der Geiger, Ninja La Grande, Ibrahim Keivo sowie Klezmer Tunes. Tickets für diesen Abend können nicht im herkömmlichen Sinne gekauft werden, sondern nur ein mögliches Anrecht darauf. Die Vergabe und Anzahl der Sitzplätze hängt von den dann geltenden Covid-19 Bestimmungen ab. Der Preis des Solidaritätstickets beträgt 35 Euro. Sie kommen in jedem Fall den freischaffenden Künstlern des Festivals zugute.

HIER GIBT ES DIE SOLITICKETS

× Erweitern Foto: KölnMusik / Guido Erbring Nur 1.000 der rund 2.000 Sitzplätze der Philharmonie können nach jetzigem Stand besetzt werden – Änderungen nicht auszuschließen

So wie es zurzeit aussieht, dürfen aufgrund von COVID-19 vielleicht nur 1.000 Sitzplätze vergeben werden. Die ersten 750 gekauften Tickets erhalten einen Eintritt in die Kölner Philharmonie. 250 Tickets gehen als Freitickets an Menschen mit Behinderung und sozialer Benachteiligung. Weitere verkaufte Tickets verfolgen den Abend im Livestream und unterstützen damit solidarisch die Vielfalt des Kölner Sommerblut Kulturfestivals.

www.sommerblut.de