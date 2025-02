30 KARAT Karnevalsspecial

× 1 von 3 Erweitern 30 Karat Party × 2 von 3 Erweitern 30 Karat Party × 3 von 3 Erweitern 30 Karat Party Prev Next

Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr geht die 30 Karat in die zweite Karnevals-Runde mit Bützen, Schunkeln, Karawane, Mitsinggarantie und Kamelle. Von und für FLINTA* und ihre queeren Allies.

In der Lounge darf mitgesungen und geschunkelt werden zu Kölschen Party-Songs, Musik-Perlen aus 70 Jahren Schlager sowie Retro-Klängen von Abba bis Zappa. Verkleidung ist gern gesehen, aber kein Muss. Come as glitzer or as you are …

Das Gute-Laune-Team Inge Linne und GinaG lässt nichts anbrennen und hat selbstverständlich auch die neuesten Session-Hits mit im Gepäck. Auf dem zweiten Floor, der Gipfel Bar, kredenzt euch Shadow (Philadelphia/New York/Antwerpen) Best of Charts aus ihrer über 30-jährigen DJ-Karriere.

28.2., ab 20 Uhr, Quater1, Quatermarkt 1, Köln. www.facebook.com/30Karat, www.instagram.com/30_karat_deluxe