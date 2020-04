35 Jahre rik Magazin

× Erweitern 35 Jahre rik

„1200 feierten!“ So lautete die stolze Schlagzeile der allerersten Ausgabe des „Raus in Köln“ vom April 1985, vier Seiten noch, schwarz-weiß mit rotem Logo und zwei grob gerasterten Fotos von der knapp zwei Wochen zuvor stattgefundenen Eröffnung des Schwulen- und Lesbenzentrums. Unzählige Redakteurswechsel, viele Facelifts und Betreiberwechsel später feiert die rik in diesem Monat ihren 35. Geburtstag getreu dem Motto „An der Spitze ist immer Platz“. Durch die Partnerschaft mit den übrigen vier großen Metropolenmagazinen hinnerk, blu, gab und leo ist ein schlagkräftiger Redaktionsverbund entstanden. Alle zusammen versammeln ihre Texte und Fotos auf der gerade re-launchten Seite www.männer.media, deren Beiträge sich auch auf Planetromeo finden. Wir freuen uns, mit den Leser/innen auf viele weitere Jahre im Dienst der Community.

