„5. BOYLESQUE DRAG FESTIVAL“ in Köln und Berlin

× Erweitern Nikita, Bambi

Expand Bambi Mercury Bambi Mercury (ganz links) ist in Berlin dabei

Über 40 Künstler*innen machen bei Sheila Wolfs „BOYLESQUE DRAG FESTIVAL“ den Juli noch heißer.

Wow! Dragkings, Dragqueens und nicht-binäre Stars bringen die Bühne zum Beben! Bei Sheila Wolfs „BOYLESQUE DRAG FESTIVAL“ wird an drei Abenden gesungen, getanzt, geshined und geslayed – mit über 40 fantastischen Acts in zwei Städten. Jede Show ist anders, jedes Line-up eine Überraschung! In Berlin sind unter anderem Bambi Mercury dabei, in Köln heizt Chris Oh das Publikum ein. Und natürlich dürfen Publikumslieblinge wie Danny Ash und Envy Peru nicht fehlen!

„5. BOYLESQUE DRAG FESTIVAL“ in Berlin und Köln in Zusammenarbeit mit CSD BERLIN und COLOGNEPRIDE powered by OUT tv Deutschland, 4.7. im Gloria Theater Köln, 24. – 25.7. im Wintergarten Berlin, www.boylesque-festival.de

Wir sind auch auf Instagram: