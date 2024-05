ABSAGE! Gaultiers „Fashion Freak Show“

× Erweitern Foto: Mark Senior

Expand Foto: Mark Senior

Das ist wirklich nicht schön! Und für alle Fans von Jean Paul Gaultier ein Schlag in die Magengrube.

Vor wenigen Jahren feierte Jean Paul Gaultiers „Fashion Freak Show“ in Paris im renommierten Folies Bergère ihre Premiere (wir berichteten). 2024 sollte die Revue nach Köln kommen. Daraus wird nichts. Schriftlich bekamen wir von den Veranstalter*innen Folgendes mitgeteilt:

„Leider müssen wir die Absage der ,Jean Paul Gaultier´s Fashion Freak Show' bekanntgeben, die vom 17. bis 21. Juli 2024 in der LANXESS arena Köln geplant war. Aufgrund des schlechten Ticketvorverkaufs wird das Gastspiel ersatzlos abgesagt. Wir bedauern mitteilen zu müssen, dass unter solchen Bedingungen diese aufwendige Produktion wirtschaftlich einfach nicht umsetzbar ist. Es tut uns sehr leid und wir bitten um Verständnis. Tickets können dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden.“

Dabei war das Konzept so einfach wie genial: Eine Mischung aus Party und Modenschau, großartige Schauspieler*innen, kombiniert mit exzellenten Tänzer*innen und fabelhaften Zirkusartist*innen, Kunst, Performance, Mode. Auch dank des Künstlerischen Leiters Simon Philips („Priscilla“, „La Bohème“, „Cabaret“ …) ein Rausch an Farben, Bewegung und Musik. Und eine riesige Videowand, die Künstler*innen zu Wort kommen lässt, die mit dem Designer, Autor, Regisseur und Kostümbildner befreundet sind. Die „Fashion Freak Show“ des queeren Franzosen ist sein persönlicher Blick auf sein Leben, von seiner Kindheit über die Anfänge seiner Karriere bis hin zu den Erfolgen, legendären Auftritten und seinen Freundschaften zu internationalen Stars. In Deutschland, in Köln, interessierte das leider zu wenig Menschen ... Schade! www.jpgfashionfreakshow.com, www.semmel.de

Wir sind auch auf Instagram: