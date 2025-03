× Erweitern Foto: Varieté et cetera Varieté et cetera

Foto: Varieté et cetera Alexander Merk

Absolut Magisch – das ist die Frühjahrsshow im Varieté et cetera, die das Herz berührt, die Fantasie anregt und den Verstand pausieren lässt. Macht euch bereit für eine Darbietung, die eure Sinne verzaubern und eure Vorstellungskraft sprengen wird.

Mit Humor und Emotion, Illusion, Täuschung und seiner ganz eigenen Art der Magie zaubert und moderiert sich kein Geringerer als Alexander Merk in die Herzen des Publikums. Der Deutsche Meister der Zauberkunst führt durch eine Show voller Verblüffung und Fragezeichen! Der smarte Berliner beweist ein ausgeprägtes Gespür für frische Gags und verblüffende Magie, begeistert mit jugendlichem Charme und ist dennoch ein Gentleman-Illusionist alter Schule.

Das Magier-Duo Sebastian & Kristina begeistert mit einer fesselnden Seil-Performance und einem rasanten Quickchange, bei dem sie ihre elegante Garderobe auf der Bühne binnen Sekunden wechseln. In schwindelerregender Höhe zeigt das Duo Fire spektakuläre Akrobatik am Luftring, während Nataliia Vorona am Vertikal-Pole mit purer Sinnlichkeit und weiblicher Ästhetik fasziniert. Das Duo Om beeindruckt mit einer Partner-Jonglage der Extraklasse und Vladimir Omelchenko setzt solo mit seiner atemberaubenden Rola-Bola-Performance neue Maßstäbe. Veera Kaijanen, Drahtseil-Ballerina mit Cirque-du-Soleil-Erfahrung, verbindet Anmut mit technischer Brillanz. Für großes Staunen sorgt Rodrigo Tolzen: Er lässt Menschen verschwinden, Gegenstände durchdringen und inszeniert spektakuläre Lasermanipulationen – wie in Las Vegas!

7.3. – 8.6., Varieté et cetera, Herner Str. 299, Bochum. www.variete-et-cetera.de, www.instagram.com/variete.et.cetera