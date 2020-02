× Erweitern FOTO: CC0/Public Domain Diskokugel

Partys an einem 29.2. sind relativ selten und an sich schon ein Grund zum Feiern. Die erste schamlose Party 2020 bietet dafür die perfekte Gelegenheit. In der Halle spielen dazu die DJs Kris und Modjo alles, was das Pop-Herz begehrt. Auf dem zweiten Floor kommen bei den DJs Addicted und Felix Jackson Freunde elektronischer Tanzmusik auf ihre Kosten. Lasst es krachen!

29.2., Schamlos, zakk, Fichtestr. 40, Düsseldorf, 22 Uhr