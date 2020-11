„AHNUNGSLOS DURCH DIE SESSION“ – die EINZIGE Karnevalsveranstaltung 2020!

Wie du trotz Corona-Kontaktverbot am 11.11. um 19:11 Uhr dabei sein kannst und wie das sogar geht, wenn du als Köllsche Jeck im norddeutschen Exil ein sonst karnevalfreies Exilleben fristen musst, verraten wir dir hier.

Ahnungslos durch die Nacht ist seit 2016 das Kneipenquiz für den guten Zweck und hat bis heute über 13.000 Euro für Vereine und Projekte gesammelt. Das Gewinnerteam bestimmt dabei jedes Mal den gemeinnützigen Empfänger. Seit Corona ist das Quiz nicht mehr Live in der Kneipe zu erleben, sondern online im Livestream.

Während der Übertragung werden Spenden für die LGBTIQ*-Organisation Stowarzyszenie Tęczówka in Polen gesammelt.

Das karnevalistische Kneipenquiz für zu Hause startet am 11.11. um 19:11 Uhr auf Youtube.

× Erweitern Der Livestream startet hier: https://youtu.be/1ZuvO73IuBA.

Durch das Quiz führen zum 25. Mal: Erika Laste (Thüringens letztes Funkenmariechen) und Oliver Schubert (Moderator des CSD-Empfangs im Gürzenich). Erika Laste verspricht: Wenn sich mehr als 200 Jecken zuschalten, singe ich ein Potpourri der aktuell besten Karnevalshits, wie z.B. „Stadt mit C“, „Viva Coronia“ und „Der Christian Drosten zieht weiter“.

Mach doch einfach mit!

Ob allein, zu zweit oder so wie es die Corona-Maßnahmen vorschreiben, kann man von zu Hause aus mitraten und einen karnevalistisch-ahnungslosen Abend erleben. Alle Teilnehmer*innen können sich dabei auf ZOOM zuschalten und so zusammen in der virtuellen Kneipe schunkeln. Alles was zum Quiz benötigt wird, ist ein Zettel und ein Stift und natürlich ein Karnevalskostüm. Dazu ein solides Allgemeinwissen, ein wenig karnevalistisches Know-How und ab und an ein wenig Glück können helfen, einen unterhaltsamen aber vielleicht trotzdem ahnungslosen Abend zu erleben. Alaaf!