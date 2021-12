Anyway que(e)rt den Rhein

× Erweitern Foto: Léon M. Gruß Anyway Köln

Jahrelang gab es am Friesenplatz in Köln Mitte die einzige Anlaufstelle für junge LGBTIQ*s in der Rheinmetropole. Mit dem Treff im Jugendzentrum Support51 hat das anyway nun auch auf der rechten Rheinseite ein Angebot.

Jeden Montag von 18 bis 21 Uhr haben die Jugendlichen die Möglichkeit, sich im neuen anyway mit Gleichaltrigen auszu- tauschen, gemeinsame Aktionen zu planen oder sich zu Themen wie Coming-out, Sexualität und Gesundheit beraten zu lassen. Jürgen Piger von der Geschäftsführung des anyway möchte mit dem neuen Angebot „verstärkt Jugendliche mit Flucht- und Migrationsgeschichte sowie jene mit geringerer Mobilität abholen. Sie brauchen unsere Unterstützung ganz besonders.“ Besucher Emmanuel findet es toll: „It’s my first time here and I like everything that I am seeing. I think it is going to be wonderful.

www.anyway-koeln.de