Arbeiten in der Pflege

Alloheim Senioren-Residenzen gibt es an 91 Standorten in Nordrhein-Westfalen. Zur Unterstützung der „Alloheim-Familie“ werden Betreuungskräfte eingestellt, LGBTIQ*s sind herzlich willkommen.

Zur Unterstützung der Pflegekräfte in den Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtungen sucht die Alloheim-Unternehmensgruppe Betreuungskräfte nach § 53c, SGB XI (ehemals § 87b Abs. 3, SGB XI) in Teil- und Vollzeit. Mitarbeiter*innen der „Alloheim-Familie“ erwartet ein weltoffenes und LGBTIQ*-freundliches Arbeitsumfeld, in dem Ehrlichkeit und Offenheit großgeschrieben werden. Flexibilität bei Arbeitszeiten und Dienstplan-Besprechungen gehören genauso zur Unternehmensphilosophie wie regelmäßige Fort- und Weiterbildungen.

Infos unter: https://info.alloheim.de/lgbt-plus-nrw

Kontakt: stefan.sarfeld@alloheim.de