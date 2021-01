Armaturen neu gedacht

× Erweitern Foto: Viviana Sala

Der italienische Hersteller Gessi hat es sich zur Aufgabe gemacht, einen eigentlich unattraktiven Gebrauchsgegenstand neu zu erschaffen. Dabei will er nicht nur Design und Funktionalität vereinen, sondern den Küchenalltag auch leicht machen. In der „Woven Steel“-Kollektion verleihen Kreativität und Stil dem Stahl eine völlig neue Wahrnehmbarkeit. Ein gewöhnlich technisches und kaltes Material wird durch ästhetische und dekorative Details wie Texturen und Mustern bereichert. Der Stahl erhält auf diese Weise ein einzigartiges Gewand. In Köln erhältlich bei Küchen-Loft in der Bonner Str. 242.