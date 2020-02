× Erweitern FOTO: CC0/Public Domain

Love is in the air im Exile! Zum Valentinstag gibt es an der Tür nicht nur einen Welcome Shot, sondern auch farbige Knicklichter, um zu erkennen wer noch zu haben ist und wer nicht. Die musikalische Begleitung übernimmt DjCK. Zueinander finden lohnt sich übrigens: Frische Pärchen erwartet ein leckeres Gläschen Prosecco. Es muss ja nicht für immer sein.

14.2., Valentins Special, Exile, Schaafenstr. 61a, Köln, 22 Uhr