Bear Pride Cologne – Back to the 70's

Der Kölner Bärenstolz, eine der am längsten besuchten Bärenereignisse in Europa, findet in der letzten Novemberwoche statt und passt perfekt in die Vorweihnachtszeit.

Das Motto der diesjährigen Bear Pride Cologne lautet „Back to the 70's“. Entsprechend wird eines ganz groß geschrieben: PEACE and LOVE!

Nach 2 Jahren Pandemiepause findet endlich auch wieder die Wahl zum neuen Mr. Bear Germany statt. Dieser wird im Rahmen der Bears & Beard Party am Freitag, 25. November, im Traffic Club gewählt.

Am Samstag, 26. November, findet dieses Jahr wieder die PIPE Men online Party im Bogen 2+5 statt. Internationale DJs auf 2 Areas werden die Männer aufheizen.

Weitere Acts wie Christmas Market Tour, spezielle Bären Sauna Events, Bärenbrunch, Kneipentreffen, Merchandise Bobo Bear & Beartastic, Sightseeingtour & Kultur runden das Programm für die Gäste aus aller Welt ab.

Bartmänner Köln e.V. freut sich auf euren Besuch!

23.–27.11., diverse Locations, Köln. Weitere Infos zum Programm findet ihr unter https://bearpride.cologne und auf facebook.com/BEARPRIDECOLOGNE.