Foto: Ralf König Bear Pride CGN

Der „Cologne Bear Pride“ mit der „Mr Bear Germany“-Wahl ist eine der am längsten laufenden und meistbesuchten Bärenveranstaltungen in Deutschland. Die Veranstaltung vom 22. bis 26. November passt perfekt in die Vorweihnachtszeit, denn an diesem Wochenende öffnet auch der Weihnachtsmarkt am Kölner Dom, wo ihr lecker Lebkuchen genießen und Glühwein trinken könnt.

Der Kölner Bärenstolz ist breit gefächert und vielfältig und reicht von heißen Nächten in der Sauna bis hin zu Barhopping, Bärenbrunchs und super Bärenpartys am gesamten Wochenende. Das vollständige Programm für 2023 steht noch nicht fest, sicher ist aber, dass Paul Middleton nach Jahren wieder als Gast zur „Bear Pride Cologne 2023“ anreisen wird. Zu sehen und zu hören ist Paul Middleton am 24. November bei der Bears & Beard Party zur Wahl des Mr Bear Germany 2024 im Club Volta. Außerdem tritt er zur PIPE Warm UP am Samstag, 25. November in der 3 B - The Bearded Bear Bar auf.

Foto: Bartmänner Köln e.V. Bartmänner Köln e.V. Bartmänner Köln e.V. - v.l.n.r.: Vorstandsmitglieder Maik Conrath, Frank Castiglione und Gianni Vitale mit Pressesprecher Luca Castiglione.

Der „Bear Pride Cologne“ ist auch die Heimat der jährlichen „Mr Bear Germany“-Wahl, bei der Bewerber aus ganz Deutschland gegeneinander antreten, um als „Mr Bear Germany 2024“ nach Hause zu gehen. Ein Jahr lang wird Mr Bear Germany die Bären-Community aus Deutschland auf nationaler und internationaler Ebene repräsentieren und Deutschland bei der Mr Bear Europe Wahl im Frühling 2024 vertreten. Veranstaltet wird der „Bear Pride Cologne“ von Bartmänner Köln e. V., dem ältesten Bärenverein in Deutschland. 2024 feiern die Bartmänner Köln ihr 40-jähriges Jubiläum.

24.11., 21 Uhr, Bears & Beard Party – Wahl Mr Bear Germany 2024, Club Volta, Schanzenstraße 6–20, Köln. 25.11., 21:30 Uhr, PIPE – Official Saturday Night Main Party of the Bear Pride Cologne 2023, Bogen 2, Gladbacher Wall 5, Köln. bearpride.cologne, facebook.com/BearPrideCologne