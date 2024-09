Live und BUNT: Bianca Del Rio

Dragqueen Bianca Del Rio mit neuem Programm „Dead Inside“ auf Stand-up-Tour! Drei exklusive Deutschland-Termine im Oktober in Köln, Berlin und Hamburg freuen sich auf dich.

Comedy-Queen und „RuPaul's Drag Race“-Gewinnerin Bianca Del Rio kündigt offiziell ihre Rückkehr nach Deutschland mit ihrer neuen Stand-up-Comedy-Tournee „Dead Inside“ an. Über politische Korrektheit, aktuelle Ereignisse, Abschaffung der Kultur und das alltägliche Leben lässt uns die Dragqueen einen Blick in ihre Welt erhaschen, in der sie zwar „innerlich tot“ sei, aber in der es trotzdem nicht an Humor fehlt. Die Tournee führt die Drag-Ikone am 6., 18. und 19. Oktober 2024 nach Köln (Theater am Tanzbrunnen), Berlin (Uber Eats Music Hall) und Hamburg (K6 Kampnagel). www.tickets.kj.de, www.TheBiancaDelRio.com

