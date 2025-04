Bonner Virologe Hendrik Streeck erhält Bundesverdienstkreuz

× 1 von 2 Erweitern Foto: Martin Gotz Hendrik Streeck × 2 von 2 Erweitern Foto: Martin Gotz Hendrik Streeck Prev Next

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) überreichte die Ehrung im Januar in der Staatskanzlei in Düsseldorf. Die Auszeichnung würdigt Streecks herausragendes Engagement in der medizinischen Forschung und darüber hinaus auch seinen Einsatz für eine moderne und zugängliche Gesundheitsversorgung.

Der 47-jährige Virologe, der mit seinem Ehemann Paul Zubeil in Bonn lebt, ist nicht nur für seine Arbeit in der HIV-Forschung bekannt, sondern erlangte auch während der Coronapandemie bundesweite Aufmerksamkeit. Als Mitglied im Expertenrat der Bundesregierung und durch seine klaren Analysen trug er maßgeblich zum Verständnis und zur Bewältigung der Krise bei. Neben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit ist Streeck politisch aktiv: Im August wurde er als Direktkandidat der Bonner CDU für die kommende Bundestagswahl nominiert.

Neben Streeck ehrte Ministerpräsident Wüst sechs weitere Menschen, die sich seit Jahrzehnten für soziale und kommunalpolitische Anliegen einsetzen. Wüst erklärte: