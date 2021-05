Bye, bye, Brille

× Erweitern Scharf sehen

Durch die Augen soll man in die Seele eines Menschen blicken können, heißt es. Zudem können wir mit diesen beiden Organen – und nur mit ihnen – die Welt sehen.

Und ja, schöne Augen machen zusammen mit schönen Augenbrauen das aus, was wir Gesicht nennen. Ein schiefer Mund fällt nicht so sehr ins Gewicht, wie genau diese Partie des Kopfes. Mit unseren Augen sehen wir nicht nur; wir drücken auch Gefühle mit ihnen aus, Augen sind ein wesentliches Mittel zur Kommunikation. Auch hat das Aussehen unserer Augen großen Einfluss darauf, wie die Umwelt uns wahrnimmt: Ein offener Blick vermittelt den Eindruck von Frische, Freundlichkeit und Aufmerksamkeit.

Was aber, wenn eine Brille den Blick verstellt, beschlagene Brillengläser keinen Blickkontakt zulassen und nerven oder Kontaktlinsen gar rote Augen von zu viel Videokonferenzen hinterlassen?!

Da kann Augenlasern helfen. Jedes Jahr entscheiden sich in Deutschland etwa 100.000 Menschen für eine Laserbehandlung ihrer Augen – Tendenz steigend. In der Augenklinik am Neumarkt werden Sehfehler durch eine Operation mit ultrapräzisem Augenlaser behandelt. Die refraktive Chirurgie sorgt durch die Laserbehandlung für eine neue Lebensqualität.

Scharf sehen ohne Sehhilfe: Die Behandlung mit dem Laser ist schmerzfrei und einer der sichersten medizinischen Eingriffe. Durch eine kurze ambulante Operation mit dem Augenlaser kann eine Sehkraft von 100 Prozent oder sogar mehr erreicht werden. Es lässt sich beim Augenlasern zwischen verschiedenen Methoden unterscheiden, die bekanntesten sind die PRK, die LASIK und die Femto-LASIK Methode. Bei der PRK handelt es sich um die älteste Form der Laserbehandlung, jüngere Methoden sind LASIK und deren verfeinerte Version, die Femto-LASIK Operation.

Also worauf noch warten, neue Freiheit, 100% Sehkraft ohne Brille oder Kontaktlinsen sind ein erreichbares Ziel. Auf zu offenem Blick und neuer Lebensqualität!

