„Christmas Illusions“ im Millowitsch-Theater

Während seine Freunde auf dem Fußballplatz tobten, tüftelte André Blake mit 16 Jahren an seinen ersten eigenen Illusionen, die er seinen Verwandten und Freunden vorführt. Wie es bei einer guten Magier-Show dazugehört, zersägte André natürlich seine Schwester. André weiß ganz genau, wohin ihn sein Weg führen soll. Er will Magier werden mit einer eigenen großen Show mit spektakuläre Bühnenillusionen, wie man sie sonst nur von den großen Stars der Branche kennt.

Der Magische Zirkel von Deutschland – Europas größte Vereinigung von Zauberkünstlern – wird auf ihn aufmerksam. Er nimmt an Wettbewerben teil und gewinnt erste Preise bei den Jugendmeisterschaften der Zauberkunst in Deutschland. Das motiviert ihn weiter an seiner Karriere zu arbeiten. Seine Shows werden immer größer und aufwendiger, was dazu führt, dass eine international agierende Produktionsfirma für Zaubershows auf ihn aufmerksam wird. Durch diese Zusammenarbeit entwickeln sich Shows von internationalem Rang. Mittlerweile präsentiert er mit seinem Team die größten und spektakulärsten Illusionen von internationalem Format.

Vom 25.12. bis zum 5.1.2020 wird das ehemalige Millowitsch-Theater, die Volksbühne in Köln, das Zuhause für André Blakes Debut seiner ersten Weihnachts-Show „CHRISTMAS ILLUSION – Feuerwerk der Magie“. André Blake, nimmt die Zuschauer mit auf eine faszinierende Reise durch die Welt der Zauberkunst. Unterstützt von seinen Tänzerinnen und Tänzern präsentiert er eine fantastische Winter-Magic-Show.

