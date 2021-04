Co-Working Düsseldorf

× Erweitern Gregor Hofbauer Co-Working Space Ruby Carl

Lust auf einen Tapetenwechsel oder auf der Suche nach einem festen Arbeitsplatz? Der Co-Working Space Ruby Carl besticht durch eine inspirierende Vielfalt an Flächen für das Arbeiten und Relaxen. Das Gebäude in der Breiten Straße 27 war seit 1909 ein Hafen für gewichtige Wirtschaftskapitäne. Und noch heute strahlt das Rheinische Palais den Stolz vergangener Jahre aus – was ihn zum perfekten Aushängeschild für dein Unternehmen macht. Die großen Fensterfronten und der loftartige Architekturstil der Gründerzeit versorgen die modernen Büros, Meetingräume und Gemeinschaftsflächen mit guten Aussichten und wohltuendem Tageslicht.

ruby-workspaces.com