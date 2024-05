× Erweitern Foto: Boxer Barcelona CFP 2024

Traditionell zu Pfingsten veranstaltet Rheinfetisch den Cologne Fetish Pride in der Domstadt. Neben dem Easter Berlin und dem Folsom Berlin ist der CFP mit über 30 Veranstaltungen für die queere Fetisch-Community eine der größten queeren Fetish-Veranstaltungen in ganz Europa!

„Der CFP ist eine enorm wichtige Veranstaltung! Er ist nicht nur ein Familientreffen der queeren Fetisch-Gemeinde, sondern auch ein wichtiges Zeichen für Toleranz und Miteinander! Wir wollen zeigen, dass ‚Fetish‘ so viel mehr bedeutet als nur Sexualität! Es ist eine Lebensform, eine Möglichkeit, sich auszudrücken. Und ein Treffen mit so vielen Freunden und Bekannten, neuen Gesichtern und Menschen aus aller Welt bietet dazu den geeigneten Rahmen. Wir wollen dabei im Stadtbild von Köln Gesicht zeigen!“, so Christian Huyeng, amtierender Mr. Fetish NRW 2023 und Mitglied im Vorstand von Rheinfetisch e.V.

Insgesamt wird es 14 offizielle Veranstaltungen geben. Fetisch-Organisationen aus NRW sowie Kölner Geschäfte, Lokale und Künstler bieten weitere 19 Veranstaltungen und Aktionen an. Von einem offiziellen Empfang über Fototermine, Stadtführungen und Partys ist das Programm bestens geeignet, um die Stadt Köln kennenzulernen und sich mit Fetisch-Freunden auszutauschen. Auf den Veranstaltungen sind alle willkommen, außer es ist anderweitig angegeben.

Highlight ist wie immer die Fetish Boat-Tour am Sonntag mit der Wahl des Mr. Fetish NRW 2024. „Abstimmen kann jeder, der ein Ticket für das Boot kauft! Das ist immer ein großer Spaß – aber auch ein wichtiger Tag für unsere Community“, so Stefan Casper, Vorsitzender des Rheinfetisch e.V.

16.–20.5., diverse Locations, Köln. Das Programmheft zum Download sowie Tickets unter www.rheinfetisch.de/cologne-fetish-pride