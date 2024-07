ColognePride 2024

× 1 von 3 Erweitern Foto: Ying Tang / NurPhoto / NurPhoto via AFP CSD Köln 2024 × 2 von 3 Erweitern Foto: Ying Tang / NurPhoto / NurPhoto via AFP CSD Köln 2024 × 3 von 3 Erweitern Foto: Ying Tang / NurPhoto / NurPhoto via AFP CSD Köln 2024 Prev Next

Wie kann man in einer pluralistischen und diversen Welt Menschenrechte (be)greifbar machen? Sie müssen sichtbar sein, Sie müssen individuell und doch für alle gleich sein. Das Motto „FÜR MENSCHENRECHTE - Viele. Gemeinsam. Stark!“ vereint alle Teilnehmenden des CSD und kann auf die jeweils individuelle Lebenswirklichkeit angepasst werden. So sind es Lesbenrechte, Schwulenrechte, Bi-Rechte, Transrechte, Interrechte, Pan-Rechte, Genderfluidrechte und viele mehr, die letztlich in Summe Menschenrechte ausmachen.

Das zweiwöchige Programm vom 6. bis 21. Juli umfasst um die 80 angemeldete queerpolitische Veranstaltungen – von der queeren Stadtführung über Lesungen bis hin zu verschiedensten Partys. Eine aktuelle Übersicht findet ihr online unter www.colognepride.de im Bereich „Events“. Weitere Termine könnt ihr dem offiziellen Programmheft entnehmen, das deutschlandweit in vielen Community-Bars ausliegt und HIER online abgerufen werden kann.

CSD-Ticket 2024

Zum CSD-Wochenende gibt es wieder ein VRS-weit gültiges Ticketangebot. Das diesjährige CSD-Ticket gilt vom 19. Juli (ab 14 Uhr) bis 21. Juli (bis 3 Uhr nachts am Folgetag) im gesamten VRS-Netz. Es ist für eine Person gültig (Kinder bis einschließlich 5 Jahre werden unentgeltlich befördert) und kann ab 14. Juni über die VRS-App (www.vrs.de/fahren/die-vrs-app) oder im VRS-Online-Ticket-Shop (www.vrs-ticketshop.de) gekauft werden.

Nachhaltigkeit und große Pfand-Aktion

Im zweiten Jahr des Nachhaltigkeitsprojekts liegt der Schwerpunkt darauf, sichtbar weniger Müll zu produzieren. Um die Sauberkeit rund um den Demonstrationsweg zu fördern, haben die Gaffel Brauerei und der ColognePride e.V. eine Pfandflaschenaktion während der CSD-Demonstration ins Leben gerufen. Zwei Pfandwagen werden Teil der Demo sein und leere Pfandflaschen (nicht nur Gaffel, sondern auch Pfandflaschen anderer Marken) der Menschen am Straßenrand entgegennehmen. Der bekannte Kölner Chor „Grüngürtelrosen“ wird die Pfandwagen als Wagenengel begleiten und beim Einsammeln helfen. Der Gesamterlös aus dem Pfand wird gespendet.

CSD-Straßenfest 19. – 21. Juli

Ausgefallene Bühnen-Acts, Infostände, Politik, Talkrunden, Kulinarisches, ChillOut-Bereiche und vieles mehr erwartet euch beim CSD-Straßenfest. Das über zwei Hektar große Veranstaltungsgelände befindet sich wie gewohnt in der Kölner Altstadt (Heumarkt, Gürzenich und Alter Markt). Neben den drei Open-Air-Bühnen im Herzen der Stadt wurde die Veranstaltungsfläche 2023 um eine Podcast-Bühne am Elogius-Platz erweitert. Somit heißt es: Drei Tage, vier Bühnen, 70 Stunden Programm!

Öffnungszeiten:

19. Juli: 16–23 Uhr

20. Juli: 12–23 Uhr

21. Juli: 12–22 Uhr

Hauptbühne > Heumarkt (vergrößert für mehr Aktionsfläche)

Eröffnung: 19. Juli, 18 Uhr

Das echte Open-Air-Feeling erwartet euch auf dem Heumarkt, wo ihr einen Programmmix aus deutschen und internationalen Künstler*innen und Politik erleben könnt.

Freitag:

„Pride-Night“ in Kooperation mit Radio Köln & Express!

Moderation: Cassy Carrington & Daniel Wallroth

Mit den Acts: Jugendchor St. Stephan, Planschemalör, Cat Ballou und Europas beste Queen Tribute-Show „Best of Queen“ mit Break Free

Samstag:

Politik Talk um 16 Uhr; Verleihung des ColognePride-Ehrenpreis an Victor Vahlefeld und Volker Glasow (vvg-koeln Fotografie) um 19 Uhr

Moderation: Ricarda Hoffmann & Benny Bauerdick

Mit den Acts: Lorenzo Amore, Lost Tapes, Diana Schneider & Jay Oh, ANN KEY, DJ Hendrixx, OKE und Top Act TOKIO HOTEL

Expand Foto: Tobias Paul MKSM

Sonntag:

Politik Talk um 17 Uhr; Demoengel Danksagung um 18:45 Uhr

Moderation: Sarah Liu & Eric Schroth

Mit den Acts: LiLA, MKSM, Leopold, Cassy Carrington Soffie, Ness und Top Act Orange Blue.

Bild von MKSM, Credit: Tobias Paul

Politurbühne > Alter Markt

Die Bühne auf dem Alter Marktsteht steht für diverses, hochwertiges Musikprogramm und Infotainment.

Freitag:

18:30 Uhr Rhein Ruhr Netzwerk; 20 Uhr God meets Gays: Halleluja

Moderation: Armin Ceric

Mit den Acts: Pink Poms, Privacy Please, Kleinkunstbitches (Mixed Show), DARI & Band

Samstag:

16 Uhr „Frieden, Freiheit, Feministische Außenpolitik“ – Menschenrechtsorientierte Außenpolitik oder Militarismus 2.0.?; 17:45 Uhr Talk des Völkinger Kreis und Wirtschaftsweiber

Moderation: Fey Knus & Armin Ceric

Mit den Acts: Dan Moses, Myrian Catharina, Kulturschock (Mixed Show), ab 20:00 Uhr „Protest while Partying“ (Mixed Show)

Sonntag:

17 Uhr Sisters City´s-Aktivist*innen aus den Kölner Partnerstädten

Moderation: Max Laumann

Mit den Acts: Mimose, Dennis Buss feat. Daniela, Franz Loszt & Apolonia, Maniano Maiolini, Miri Leonardo, Joel Spinello, Sakia Lepin, Goodbeats

ColognePride-Beach/Podcast Bühne > Elogiusplatz und Pipinstraße

Die 2023 neu hinzugenommenen Flächen auf dem Elogiusplatz und der Pipinstraße werden in diesem Jahr noch attraktiver gestaltet. Auf dem Elogiusplatz entsteht auf 200 m² der PrideBeach mit ChillOut-Area und IBIZA-Sounds. 20 Tonnen Sand, jede Menge Liegestühle und ein kleiner Pool sorgen für echtes Strandfeeling … natürlich dürfen Strandbar und Lounge nicht fehlen. Der neue ColognePride-Beach wird von der Drag-Ikone Meryl Deep gehostet.

Direkt neben dem Beach befindet sich die Podcast-Bühne, so könnt ihr in gemütlicher Beach-Atmosphäre den erfolgreichsten queeren Podcasts und den besten Poetry-Slam-Beiträgen, powered by homochrom, lauschen.

Tanzbühne > Günter-Wand-Platz am Gürzenich

Highlight ist traditionell der Vodafone-Dance-Stage, powered by SEXY Cologne, direkt vor dem Kölner Gürzenich mit national und international bekannten DJs. Das Line-up findet ihr auf www.colognepride.de.

Expand Foto: Ying Tang / NurPhoto / NurPhoto via AFP CSD Köln 2024

CSD-Demonstration 21. Juli

Die Demo am 21. Juli ist neben dem Straßenfest der Höhepunkt des 14-tägigen ColognePride. Im letzten Jahr haben über 200 Gruppen, geschätzt 60.000 Demonstrierende, die Domstadt am Sonntag in den Regenbogenfarben erleuchten lassen.

Eröffnung: 21. Juli, 11 Uhr

Start 11:30 Uhr, Deutzer Brücke, Köln

Handicap-Area beim CSD

Damit auch Menschen mit Behinderung die CSD-Demonstration verfolgen können, sind neben barrierefreien Toiletten und rollstuhlgerechten Kabelbrücken auf der Veranstaltungsfläche wieder Gebärdendolmetscher*innen an der Haupt- und Politurbühne im Einsatz. Das gesamte Programm wird für Gehörlose übersetzt.

Für die Demonstration am Sonntag wird außerdem eine CSD-Handicap-Area an der Freifläche vor der Kirche St. Aposteln (gegenüber der Mittelstraße 12–14) eingerichtet. Geplant sind eine Blindenreportage für bis zu dreißig blinde oder stark sehbehinderte Menschen sowie zwanzig Plätze für Menschen im Rollstuhl, jeweils inklusive einer Begleitperson.

Die Handicap-Area ist eine Kooperation zwischen dem ColognePride e.V., dem Landschaftsverband Rheinland (LVR) und dem 1. FC Köln. Die Vergabe der kostenfreien Tickets übernimmt der LVR. Kartenwünsche für Menschen im Rollstuhl und Sehbehinderte sowie für Begleitpersonen können unter den Betreffzeilen „Rollstuhlplatz“ bzw. „Blindenreportage“ per E-Mail an csd@lvr.de gerichtet werden. Die E-Mails sollten die vollständigen Namen der Person im Rollstuhl bzw. der blinden Person und der Begleitperson sowie die Kontaktdaten (Adresse und Telefon) enthalten. Die Tickets werden in der Reihenfolge des E-Mail-Eingangs vergeben.

Einlass: 21. Juli, 11 Uhr (die Parade erreicht die Area voraussichtlich gegen 12 Uhr.)