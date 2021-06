„Colours of Change“ erhalten funkelndes Dankeschön

Brosche

Auf Missstände aufmerksam machen, dafür auf die Straße zu gehen und für Solidarität zu werben, ist unter den aktuellen Begebenheiten seit über einem Jahr alles andere als leicht. Dem Kölner Kollektiv „Colours of Change“ ist dies dennoch eindrucksvoll gelungen. Es besteht aus Gianni Jovanovic, Ibrahim Willeke und Anbid Zaman. Sie haben im Rahmen des letztjährigen CSD-Wochenendes auch unter dem Eindruck der Black Lives Matter Bewegung nicht nur das Kollektiv „Colours of Change“ ins Leben gerufen, sondern innerhalb von nur zwei Wochen eine Kundgebung auf dem Rudolfplatz mit dem Ziel organisiert, auf die Mehrfachdiskriminierung von queeren People of Colour (PoC) hinzuweisen und die LGBTIQ*-Community zur Solidarität aufzurufen. Aus diesem Grund zeichnen die Aidshilfe Köln und der Checkpoint das Kollektiv mit dem funkelnden Dankeschön aus.