CONNECTING THE DOTS – Internationales Netzwerktreffen in Wien

Die 6. East meets West Konferenz 2020 „Connecting the dots“ verbindet internationale LGBTIQ*-Netzwerke mit interessierten Partner aus der Wirtschaft und Gesellschaft, um LGBTIQ*-Themen zu diskutieren, Ideen zu teilen und eine professionelle Umgebung für effizientes Netzwerken zu gestalten. In diesem Jahr findet die Konferenz virtuell und doch greifbar statt.

Gerade in der jetzigen Zeit wird allen bewusst, dass die Welt sich ständig verändert und von allen Flexibilität im Denken und im Beschreiten neuer Wege verlangt, um die LGBTIQ*-Gemeinschaft voranzubringen.

Sollen politische und soziale Aktionen aufgegeben werden und eine Hinwendung an die Wirtschaft erfolgen? Gerade in Zeiten von COVID 19 und ihren Auswirkungen auf das soziale Leben und die Wirtschaft drohen die Forderungen der LGBTIQ*-Community in den Hintergrund zu geraten.

Hochkarätige Vertreter der LGBTIQ*-Netzwerke diskutieren mit Partnern aus der Wirtschaft in Keynotes, Podiumsdiskussionen die Stellung der LGBTIQ*-Community in der Berufswelt und ihre Bedeutung in der Zukunft. Unter anderem sprechen Fabrice Houdart (Managing Director for Global Equality Initiatives at Out Leadership), Nedra Dickson (Managing Director, Global Supplier Inclusion & Sustainability Lead at Accenture), Jens Schadendorf (Autor Gayme Changer) und Nikita Baranov (Innovation Enthusiast and LGBT+ Evangelist bei METRONOM GmbH).

„Die Jahreskonferenz bildet den Höhepunkt unserer Bemühungen zur Vernetzung von Unternehmen mit uns, den LGBTIQ*- Dienstleistern“, so Fabienne Stordiau, Gründungsmitglied der deutschen Schwesterorganisation GGLBC, und weiter: „2019 waren Vertreter aus 28 Länder vertreten. 2020 werden wir das noch übertreffen!“

Die EGLCC (European LGBTI Chamber of Commerce) wurde auf Grundlage der in der Wiener Erklärung über LGBTIQ*-Unternehmen verankerten Grundsätze gegründet und tritt als Veranstalterin der Konferenz auf. Gemeinsam mit den nationalen Chamber und Partnern bildet sie eine gestärkte lokale, nationale und europäische LGBTIQ*-Unternehmensgemeinschaft. Sie bietet eine Plattform zur Verbindung wachstumsorientierter, kreativer und innovativer LGBTIQ*-Unternehmen mit Firmen, die die Chancen erkennen und unterstützen, die eine inklusive und vielfältige Lieferkette bietet. Weiterführende Informationen zur deutschen Kammer GGLBC (German LGBTIQ* Business Chamber) unter www.gglbc.de.

Die virtuelle Konferenz am 12. Juni bietet ein professionelles Umfeld, um all diese Bemühungen zu fokussieren. Ob Unternehmen, oder Gestalter auf allen Ebenen der Geschäfts-Welt: „Nehmen Sie teil, werden Sie sichtbar, lassen Sie uns ein starkes Netzwerk bilden“, so Stordiau zusammenfassend.

Event-Registrierung: www.allroundinteractive.com/east-meets-west/