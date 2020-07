Coole Möbel für das Homeoffice

Bis vor wenigen Wochen wurde nahezu ausschließlich im Büro gearbeitet - jetzt ist der Arbeitsplatz zumindest für eine gewisse Zeit ein fixer Bestandteil unseres Wohnraums. Doch nicht jeder möchte seinen Esstisch immer wieder in einen Schreibtisch verwandeln - denn nach wie vor sollte eine strikte Trennung von Beruf und Privatleben bestehen bleiben.

Auf den ersten Blick bieten minimalistische Lösungen wie der flatmate Sekretär im Vergleich zu einem herkömmlichen Schreibtisch eher wenig Platz - jedoch helfen solche kompakten Lösungen, die Arbeit zu fokussieren: Es gibt keinen Platz für unnötige Papierstapel und sämtliche Dinge, die man wirklich zum Arbeiten benötigt, sind in Reichweite. Ein platzsparender Wandsekretär kann sogar im Schlafzimmer oder im Flur aufgehangen werden, wobei die übrigen Wohnbereiche weiterhin wie gewohnt nutzbar bleiben. www.iidee.eu

× Erweitern Flatmate

Aber auch kleine Schreibtische helfen dabei, Platz zu sparen. Thonet präsentiert den Sekretär S 1200, der speziell für den Arbeitsbereich in den eigenen vier Wänden entwickelt wurde. In unterschiedlichen Ausführungen und mit optionalem Zubehör wird der filigrane Schreibtisch zu einem ganz persönlichen Möbel und macht das Arbeiten zu einem Erlebnis. Das Gestell des Sekretärs ist neben der klassisch verchromten Variante auch in unterschiedlichen eleganten Stahlrohrfarben erhältlich. Ein ausgeklügeltes Kabelmanagement-System leitet störende Stromkabel vom Möbel weg. Mehrfachstecker verschwinden in einem unter der Tischplatte angebrachten Netz.

× Erweitern Photographer: Constantin Meyer Thonet THONET

Der vom Berliner Designer-Duo Murken Hansen entworfene „Workout“ , ist ein Multitalent mit minimalem Raumbedarf. Ungewöhnlich für einen Schreibtisch dieser Art ist die verstellbare Höhe der Arbeitsplatte. So kann man die Sitzposition individuell verändern und den Rücken entlasten. Im Handumdrehen wird vom Sitzmöbel auch Wunschweise ein Stehpult. Der Innenraum bietet Abstellfläche z.B. für Büroaccessoires. Die magnetische Rückwand kann als Memoboard verwendet werden. www.murkenhansen.de