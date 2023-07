CSD Bonn: bunt, politisch, vielfältig – und mit neuem Vorstand

Für manche ist der CSD eine Party, für andere ein politisches Statement – am 5. August 2023 sorgt der Verein r(h)einqueer Bonn e. V. dafür, dass beides zusammen auf den Münsterplatz in Bonn kommt.

Dass der diesjährige CSD – kurz für Christopher Street Day und in Bonn auch unter dem Namen „Beethovens Bunte“ bekannt – stattfinden kann, ist nicht selbstverständlich. Denn der Verein r(h)einqueer Bonn e. V. stand zu Beginn des Jahres kurz vor der Auflösung. Aus persönlichen Gründen trat ein Großteil des damaligen Vorstandes zurück – und die Nachfolge blieb offen.

Einsatz zur Rettung des Vereins

× Erweitern Foto: Sebastian Rothe / r(h)einqueer Bonn e. V. Vorstand des Vereins r(h)einqueer Bonn e. V. (vlnr): Jürgen Rohrbach, Agathe Lukassek, Ingo-Carla Steins und Sebastian Rothe

Die queere Community und weitere Gruppierungen trafen sich, um einen Rettungsplan mit Unterstützung von Bündnis 90/Die Grünen zu entwerfen. Viele Menschen äußerten Bedauern, wenn der Verein sich auflösen müsste. Nur wenige wollten Verantwortung übernehmen. Vier mutige Personen, drei davon neu im Verein, stellten sich im Frühjahr zur Wahl zum Vorstand und wurden mit der Rettung des Vereins – und damit auch des CSDs in Bonn – beauftragt.

Agathe Lukassek, Ingo-Carla Steins, Jürgen Rohrbach und Sebastian Rothe bilden den neuen ehrenamtlichen Vorstand für den Verein, der den Bonner CSD organisiert. „Wir konnten nicht zulassen, dass der Verein verschwindet und es in Bonn keinen CSD und kaum noch queere Veranstaltungen mehr gibt“, sagt Agathe Lukassek. Und Ingo-Carla Steins fügt hinzu: „Mit Beethovens Bunte wollen wir ein Zeichen setzen für Achtung, Respekt, Teilhabe, Versöhnung und Rechtsgleichheit aller Menschen.“

Bühnenprogramm, Polit-Talk, Begegnung und Party

Zusammen und mit Unterstützung vieler freiwilliger Helfender organisieren sie den CSD – das bunte Bühnenprogramm, die Info-Stände, das Programmheft und vieles mehr. Bürgermeisterin Gabi Mayer (SPD) eröffnet den CSD am 5. August 2023 um 13 Uhr auf dem Münsterplatz. Auf der Bühne sind unter anderem Knallblech, Rules of this Game und MoonDance sowie Drag King Willie Eyelash zu sehen.

× Erweitern Foto: r(h)einqueer Bonn e. V. CSD Bonn auf dem Münsterplatz (Archivbild aus dem Jahr 2022)

Mit Personen aus Politik und Stadtgesellschaft diskutieren Agathe Lukassek und Jürgen Rohrbach zudem brisante Themen wie das Selbstbestimmungsgesetz oder die Prävention gegen Hass und Gewalt. Denn die aktuell zunehmenden Übergriffe auf und die erneut wachsende Diskriminierung von queeren Menschen zeigt, wie wichtig es ist, sich gegen Hass und Gewalt einzusetzen.

„Wir wollen zeigen, wie eine Gesellschaft zusammen in Vielfalt leben kann“, sagt Jürgen Rohrbach. So steht der CSD 2023 in Bonn unter dem Motto: Vielfalt gemeinsam leben.

Beim CSD haben Menschen, die sich vielleicht niemals begegnet wären, die Möglichkeit, sich kennenzulernen, sagt Sebastian Rothe. „Und dann kann man direkt auch das Leben, die Liebe und die Vielfalt feiern.“ Mit einer großen Abschlussparty im Carpe Noctem (Wesselstraße 5 in Bonn) wird der CSD Bonn 2023 enden. Bis 23 Uhr ist der Eintritt frei (danach 6 Euro). *rheinqueer-bonn.de

Hintergrund CSD Bonn

Beethovens Bunte ist nicht das Einzige, was zum CSD 2023 in Bonn geboten wird: Die Tage vor und nach dem Fest auf dem Münsterplatz wird auf vielfältiges Leben und queere Angebote aufmerksam gemacht. So gibt es queere Stammtische, einen ökumenischen Gottesdienst, offene Trainings von queeren Sportvereinen und Abende für queere Kino-Fans oder an Kunst interessierte Frauen.

➡️ zum vollständigen Programm