Münster und Köln: Mehr CSD, mehr Sichtbarkeit

Aufgrund von Terminüberscheidungen seitens der Stadt Köln ist es notwendig, das Straßenfest und die Demonstration auf den 27. bis 29. August statt wie bislang geplant im September zu schieben.

Nach intensiven Gesprächen mit der Stadt Köln und um nicht mit dem WorldPride und den EuroGames 2021 in Kopenhagen zu kollidieren, finden das Straßenfest und die Demonstration in diesem Jahr erstmalig nicht als Abschluss, sondern in der Mitte des zweiwöchigen Festivals statt. Außerdem wurde eine Kooperation mit dem zeitgleich stattfindenden CSD Münster vereinbart. Die in Münster am Samstag und in Köln am Sonntag stattfindende Demonstrationen werden zusammen eine noch größere Strahlkraft für die LGBTIQ* Community in NRW haben.

Nach so einer langen Zeit, bringt der CSD wieder Farbe in die Stadt und sendet unter dem Motto „FÜR MENSCHENRECHTE – Viele. Gemeinsam. Stark!“ wieder ein Zeichen in die Welt.