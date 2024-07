Party, Party, Party

Wie immer wird das CSD-Wochenende von zahlreichen Partys begleitet. Hier gibt’s die Highlights, damit ihr nichts verpasst.

UNIQORN im Quater 1 – Offizielle Opening Party

Mitten in Köln lädt die offizielle Opening Party „Uniqorn“ zum Feiern ein. Auf mehreren Floors habt ihr die Wahl zwischen mehreren Musikrichtungen: Electro, House und Tech-House, aber auch Partysounds, Karnevalsmusik und die besten Pop-Hits der letzten 20 Jahre. Für die Musik sorgen die Top-DJs Käry, Inge Linne und GinaG von Ibizaliveradio.

19.7., ab 21 Uhr, Quater 1, Quartermarkt 1, Köln. www.quater1.de

PLAY with GUYZ

PLAY with GUYZ findet im 1200 m2 großen Schrotty mit fünf abenteuerlichen Indoor- und Outdoor-Bereichen statt. Sechs erstklassige DJs – Alejandro Alvarez, Darling Peter, Dom Topics, Fer Fox, Hendrik Milan, John Dixon, Simone Bellintani – spielen auf zwei Dancefloors: In der Wrecking Hall gibt es Melodic Techno, Techno & Progressive zu hören und in der DiscoBox erwartet euch Disco meets Pop. Der Dresscode lautet „Kinky Glam - Sexy & Ready to Play“ – lasst euch was einfallen! Wer sich unsicher ist, ob die Wahl des Outfits den strengen Blicken an der Tür standhalten kann, schickt am besten vorher ein Foto auf Instagram und lässt es sich bestätigen.

19.7., ab 23 Uhr, Schrotty, Vogelsanger Str. 406, Köln. www.sexyparty.cologne

BEATZ&BOYZ – Pride Edition

BEATZ&BOYZ – selten fasst ein Name zusammen, worum es doch eigentlich geht: Die beste Musik und die heißesten Gäste. Zur bunten Pride-Month-Sause im guten alten Reineke Fuchs sind wieder alle eingeladen. Egal ob homo, bi, trans oder hetero: Die Türen zum Club stehen jedem offen! Zum Tanzen bringen euch Miss Delicious und Kevin Neon mit Dance, Electro und Black Tunes.

19.7., ab 23 Uhr, Reineke Fuchs, Aachener Str. 50, Köln. www.beatzandboyz.de

Seit dem Jahr 2010 ruft die Xtreme! am CSD-Freitag Fetisch-Fans aus ganz Europa in die Essigfabrik – den „Cruising-Hot-Spot“ der Stadt mit der größten „Play-Area“ (In- und Outdoor) in Köln. Die DJs Morgan Klein, Jordan Rag und Mike Jayy heizen euch musikalisch ein, die aufwendig gestaltete Bühne sowie Licht- und Lasershow runden das Programm ab. Es gibt wie gewohnt einen Dresscode: Rubber, Leather, Army, Sports oder Naked.

19.7., ab 22 Uhr, Essigfabrik, Siegburger Str. 110, Köln. www.xtreme-cgn.de

STOßZEIT Pride Bang

Zum Cologne Pride feiert die offene und freizügige Cruising-Party Stoßzeit ihre Rückkehr ins neue Station 2B, Kölns größten Fetisch-Club, der nach pandemiebedingter Schließung mit neuer Adresse in der Stephanstraße im Kapitol-Viertel zurückkehrt (ehemals Clip). Rund 300 m2 auf zwei Etagen stehen euch in der neuen Location zur Verfügung. Ausreichend Platz, um gleichgesinnte Männer zu treffen und eure Fantasien auszuleben.

20.7., ab 16 Uhr, Station 2B, Stephanstraße 4, Köln. www.stosszeit-party.com

COLOGNE PRIDE BOAT @ Rheinfetisch

Bereits zum dritten Mal wird die MS Rheinfantasie am CSD-Wochenende zum Cologne Pride Boat. Auf der dreistündigen Bootsfahrt auf dem Rhein sorgen Top-DJs wie DJs Maik Conrath and José Sanchez für die Stimmung, willkommen sind alle Gender. Es gibt keinen Dresscode, aber Fetisch-Outfits sind immer gern gesehen. An Bord findet auch die Wahl zum Mr. Bear Europe 2024 statt. Die Kandidaten werden im Vorfeld im Internet vorgestellt. Auf dem Schiff geben die Gäste ihre Stimme ab und der neue Titelträger wird präsentiert.

20.7. Boarding: ab 12:30 Uhr, Rückkehr: 16.30 Uhr, KD Anleger 3, Fischmarkt, Köln. www.rheinfetisch.de

SEXY PRIDE WORLD 2024 – Offizielle Main Party

Zur offiziellen Main Party „Sexy Pride World 2024“ am CSD-Samstag in der Halle Tor 2 reist ihr bequem per Shuttle-Bus an. Das 5.000 m2 große Areal ist in neun verschiedene Bereiche und drei Dancefloors aufgeteilt. Auf dem Mainfloor warten atemberaubende Visuals auf riesigen LED-Screens, eine spektakuläre Lichtshow und die heißesten Tänzer des Universums auf euch. Zehn internationale Top-DJs sorgen für die musikalische Unterhaltung, in der XL Playzone by MGW und im Amusement Park an der Rainbow Road warten so einige Entdeckungen auf euch und im Pleasure Garden mit großzügiger Refreshing-Area powered by TUI könnt ihr entspannen und relaxen.

20.7., ab 22 Uhr, Halle Tor 2, Girlitzweg 30, Köln. www.sexyparty.cologne

PUPPYLICIOUS

Nach dem grandiosen Re-Opening findet zum CSD die nächste Puppylicious statt. Am 20. Juli öffnet der Cage in Köln seine Türen, um euch eine unvergessliche Nacht voller Spaß und Abenteuer zu bieten. Taucht ein in eine Welt voller Freude und Freundschaft, wo ihr eure inneren Welpen zum Leben erwecken könnt. Lasst euch von der pulsierenden Musik mitreißen, während ihr euch mit Gleichgesinnten austauscht und neue Kontakte knüpft.

20.7., ab 23 Uhr, The Cage, Rathenauplatz 6, Köln. www.puppylicious.de

Foto: Puppy Pride Cologne, Credits: Puppy Germany

GREEN KOMM

Green Komm – Europas größte und bekannteste After Hour – ruft zu einem weiteren grandiosen Event auf! Hier seid ihr richtig, wenn ihr auf der Suche nach einer außergewöhnlichen Tagesparty als Ergänzung oder Alternative zur Pride seid. Auf Floor I legen DJ Pagano, Jas Hirson, Thomas M und JR Jones auf, auf Floor II Kiel Nagel und Eva Lakritz. Sichert euch frühzeitig eure Tickets!

21.7., ab 6 Uhr, Club Nachtflug, Hohenzollernring 89–93, Köln. www.greenkomm.com

NAUGHTY – Offizielle Closing Party

Die NAUGHTY hat sich als Höhepunkt eines perfekten Partywochenendes in Köln etabliert! Auf der offiziellen Cologne Pride Closing Party im neuen Club Bogen 2 erwartet euch eine riesige Party-Crowd und folgendes Line-up: Floor I: Chris Bekker, Skippo, Max del Principe; Floor II: Samuel D Apex.

21.7., ab 20 Uhr, Bogen 2, Gladbacher Wall 5, Köln. www.naughtyparty.de

BABYLON POOL PARTY – Pride Edition

Die Babylon Pool Party ist die perfekte Mischung zum Ausklang des Cologne Pride. Auf über 1.400 m2 verwandelt sich der Kölner Schwitztempel mit großem Freiluftpool und Sonnendeck in eine Party-Location, die seinesgleichen sucht. Heiße Typen und Sonne satt gepaart mit erstklassigen Beats und bester Stimmung! Früh kommen lohnt sich, die Party im Babylon ist längst kein Geheimtipp mehr und so bilden sich schnell Warteschlangen am Einlass.

22.7., ab 10 Uhr, Badehaus Babylon Cologne, Friesenstraße 23–25, Köln. www.babylon-cologne.de

HomOriental

Um das vorangegangene CSD-Wochenende zu verdauen, bietet sich die HomOriental-Party an, die immer am 4. Samstag im Monat stattfindet. Es ist die einzige monatlich stattfindende schwul-lesbische Orient-Party in Köln und zieht regelmäßig Gäste aus der ganzen Republik und dem benachbarten Ausland an. DJ-Kanun Yildirim & DJ-Mesut versorgen euch mit dem besten Mix aus Modern Turkish, Orientalisch, Arabisch, Balkan, aktuellen Pop-, R&B- und House-Hits.

27.7., ab 23 Uhr, Hidden Club-Cologne, Brabanter Str. 15, Köln. www.homoriental.de