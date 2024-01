Jean Paul Gaultier, 1952 in einem Pariser Vorort geboren, eines DER Gesichter der Modewelt. Berühmt für seine Kunst, seine Hermes-Damenmode und für seine Jetset-Freund*innen wie Amanda Lear, Madonna und Kylie Minogue. Seine Liebe zur Mode, zum Leben und zur Musik ist nun in einer Show zu erleben: der „Fashion Freak Show“.

Vor wenigen Jahren feierte Jean Paul Gaultiers „Fashion Freak Show“ in Paris im renommierten Folies Bergère ihre Premiere (wir berichteten). 2024 beehrt uns das glamouröse Highlight erneut. Und zwar in Köln. Selbstverständlich sind wir Medienpartner mit unserem Kölner Magazin rik und online als maenner.media, männer*.

„Ich hoffe, dass das Publikum die Show genauso genießen wird, wie ich sie entwickelt habe", so Jean Paul Gaultier über die Show, die vom 17. bis zum 21. Juli in der LANXESS arena in Köln und zuvor vom 10. bis 14. Juli in der Wiener Stadthalle zu sehen sein wird.