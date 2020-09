Die größte Gartenmesse weltweit findet erst 2021 wieder statt

spoga gafa Logo

Wie wichtig das eigene Fleckchen Grün für die meisten Menschen ist, hat sich im Lockdown gezeigt. Die spoga als größte Gartenmesse weltweit spielt dabei eine wichtige Rolle. Hier präsentiert sich der Garten in all seinen Facetten, mit frischen Ideen und Innovationen aus aller Welt. Neben Pflanzen dürfen natürlich auch Gartenmöbel, Gartentechnik und Grill-Equipment nicht fehlen. Die spoga in Köln sollte Anfang September der grüne Treffpunkt werden. Nun setzt spoga+gafa 2020 allerdings aus und wechselt auf einen neuen Termin. Die nächste Messe findet demnach vom 30. Mai bis 1. Juni 2021 statt. spogagafa.de