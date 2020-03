Die Kraft der Chöre

× Erweitern Foto: Mikolaj Stefanski dIETAKTLOSEN

Der alte Mann mit dem Hund bleibt stehen, als traue er seinen Ohren nicht. Hat er gerade einen Chor singen hören? Hier, in dieser unwirtlichen Ecke Warschaus?

Glasfassaden neuer Bürokomplexe wechseln sich ab mit Ruinen grauer Plattenbauten aus sozialistischen Tagen im Stadtteil Sluzewiec. Hier wird gearbeitet, nicht gewohnt und schon gar nicht würde man in dieser Gegend Kultur vermuten. Heute aber machen sich hinter weißen Mauern 60 Sängerinnen und Sänger warm und proben für ein Chorkonzert, das es nach Ansicht vieler Polen gar nicht geben dürfte. Eine Zeit lang sah es so aus, als würde der Warschauer Chor voces gaudii - zu Deutsch etwa „Stimmen der Freude“ - gar keinen Vermieter von Veranstaltungsräumen finden, der bereit wäre, sie auftreten zu lassen. „Wir haben 77 Anfragen gestellt“, sagt Joanna und scrollt in langen Reihen von Mails, die sie und die anderen Chormitglieder geschrieben hatten. Manche sagten erst zu, und als sie erfuhren, dass voces gaudii ein LGBTIQ*-Chor ist, gab es plötzlich einen Buchungsfehler oder etwas war angeblich übersehen worden und die Reservierung wurde gecancelt. Etliche teilten auch ganz offen mit, dass sie einen schwul-lesbischen Chor nicht unterstützen würden. „Man will uns nicht“, sagt Joanna schulterzuckend. „Aber das kennen wir schon. Umso wichtiger, dass wir das hier heute machen.“

„Bei allem, was wir planen, haben wir im Hinterkopf, dass die Zahl der Hass-Verbrechen in diesem Jahr um 20% angestiegen ist“, sagt Chorleiter Misza. „Für unsere Konzerte suchen wir deshalb Orte, die kameraüberwacht sind – viel mehr können wir nicht tun.“ Seit die nationalkonservative PiS Partei, unterstützt von der polnischen katholischen Kirche, gegen sexuelle Minderheiten hetzt, Homosexualität mit Kindesmissbrauch gleichsetzt und von einer LGBT Invasion schwadroniert, hat sich die Situation in der LGBT Szene dramatisch verschlechtert. Immer wieder gibt es Angriffe gegen Andersliebende, auch in Warschau. „Aber wir wollen hier ein Fest der Freundschaft, der Solidarität und Liebe feiern und falls Störer kommen, werden wir lauter sein als sie, denn wir haben heute Unterstützung aus Deutschland“, sagt Misza und lacht. dIETAKTLOSEN, erster lesbisch-schwuler Chor aus Köln, sind nach Warschau gekommen, um voces gaudii zu unterstützen. Beide Chöre hatten sich bei einem internationalen Festival von LGBT Chören kennengelernt und bereits ein gemeinsames Konzert in Köln gegeben. „Für uns stand fest, dass wir nach Warschau kommen würden, wenn voces gaudii uns einlädt“, sagt Ilka Tenne-Mathow, Chorleiterin der 32 Kölner Sängerinnen und Sänger. „Weil die beiden Chöre musikalisch zu einander passen und weil wir diese jungen Leute für ihr Engagement und ihren Mut bewundern.“ dIETAKTLOSEN hatten vor einiger Zeit noch darüber diskutiert, ob man sich in der LGBT Hochburg Köln überhaupt noch „lesbisch-schwuler Chor“ nennen sollte. Hier in Warschau aber fühle sich der Untertitel richtig und wichtig an, finden alle. In Köln gibt es acht LGBT Chöre, in ganz Polen nur zwei.

Vor fünf Jahren traute sich der frisch gegründete Chor voces gaudii zum ersten Mal in die Öffentlichkeit. Für einige Chormitglieder war dieser Moment ihr Coming-out als lesbische Frau oder schwuler Mann. Zu Füßen der Sigismundsäule, einem Wahrzeichen Warschaus, sangen sie das alte Protestlied „We shall overcome“. Nur wenige Passanten blieben damals stehen. Vielleicht weil sie noch zu zaghaft sangen, vielleicht weil dieser Moment für Einige zu viel Mut erforderte. Inzwischen sind sie lauter geworden und bunter. „Wir wollen doch andere ermutigen mit unseren Auftritten. Wie soll das gehen, wenn wir selbst Angst haben?“ Dann erfüllen die zwei Chöre fast drei Stunden lang den ausgekauften Saal mit ihren Stimmen, es gibt Beifallsstürme und Tränen.

Zwei Tage nach dem Konzert sind dIETAKTLOSEN zurück in Köln – erschöpft und erfüllt. Eine Nachricht aus Polen landet in der Whatsapp Gruppe des Chores. Joanna schreibt: “Eine persönliche Sache noch. Im Publikum saß eine Freundin von mir mit einem 14-Jährigen schwulen Sohn, der bislang nicht die beste Kindheit hatte. Drei Stunden lang hat er unser Konzert völlig regungslos angehört. Auf dem Weg nach Hause brach er dann in Tränen aus, denn er hatte noch nie Schwule und Lesben gesehen, die so glücklich und voller positiver Energie waren. Vielleicht werde ich ja auch einmal so, meinte er zu seiner Mutter.“ dIETAKTLOSEN müssen sich jetzt in die Proben stürzen für ein großes Kölner Konzert im Herbst. Aber ganz sicher wird es auch wieder nach Polen gehen, denn die gemeinsame Kraft dieser zwei Chöre bewirkt ganz offenbar kleine Wunder.