Die Deutsche Bühne ist das Magazin der deutschsprachigen Theaterszene für alle Sparten und erscheint sechs Mal im Jahr. Das Heft bietet einen Überblick über prägende Entwicklungen in Schauspiel, Musiktheater und Tanz sowie dramaturgische und kulturpolitische Themen. Im Sonderheft Die Queere Bühne widmet sich die Redaktion ausschließlich queeren Themen und berichtet über die Entwicklung von Queerness und Diskriminierungsfreiheit in den Theatern. Dabei werden Theater vorgestellt, die hier Vorreiter sind, ebenso aktuelle Projekte und Künstler*innen, die sich künstlerisch oder kulturpolitisch in dem Bereich besonders stark engagieren.

Unter www.die-deutsche-buehne.de/hefte/sonderheft-die-queere-buehne könnt ihr das Magazin kostenlos lesen.