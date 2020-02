Die Tanzsensation aus Kuba

× Erweitern Foto: Johan Persson Ballet Revolución Ballet Revolucion, , Choreography Aaron Cash, Costume - Jorge Gonzalez, Photographed in Basel, Musical Theatre, 2018, Credit: Johan Persson

Mit überbordender Energie, waghalsigen Sprüngen und sinnlichen Moves hält die Tanzshow Ballet Revolución ihre Fans weltweit in Atem. Nach fünf großen Tourneen kommen sie in diesem Winter mit neuen Highlights zurück nach Köln. Das einzigartige Bewegungsgefühl der Kubaner ist das Erfolgsrezept von Ballet Revolución. „Kubanische Tänzer bewegen sich anders als alle anderen Tänzer auf der Welt“, schwärmt Choreograf Roclan González Chávez, „der afro-kubanische Tanzstil gibt ihnen eine große Lockerheit in den Schultern und Hüften. Tanzen ist reine Passion, sie können durch ihre Körper sprechen.“

Aus einer Vielfalt musikalischer und tänzerischer Einflüsse entstehen in der Show unendliche Kombinationsmöglichkeiten und ein überschäumendes Mashup aus Ballett, Street- und Contemporary Dance. Die Tänzer von Ballet Revolución beherrschen diese Spielart perfekt: Sie wurden an zwei der angesehensten Institutionen des Landes ausgebildet, der Escuela Nacional de Arte für zeitgenössischen Tanz und der Escuela Nacional de Ballet für die klassische Sparte. Aus diesem „gewissen Etwas“ entsteht der für Ballet Revolución so typische explosive Mix.