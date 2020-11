Digitalisierung beim Zahnarzt

Zahnarzt Fuchte

Um die eigenen Zähne bis ins hohe Alter erhalten zu können, sind gute häusliche Mundhygiene und gesunde Ernährung die wichtigsten Voraussetzungen. Trotz gründlichen Zähneputzens lassen sich Zahnschäden durch Zahnbeläge jedoch nicht immer vermeiden. Hartnäckige Ablagerungen und bakterielle Beläge an schwer zugänglichen Zahnflächen erfordern eine zusätzliche professionelle Zahnreinigung. Die Praxis Dr. Fuchte in Köln Rodenkirchen bietet außerdem zahlreiche weitere prophylaktische Leistungen an.

Die gereinigten Zähne lassen sich durch ein Bleaching weiter aufhellen: Dazu wird ein Zahnaufhellungs-Gel auf die Zähne aufgetragen. Dies kann entweder „chairside“ direkt in einer Sitzung in der Praxis oder zu Hause mit passenden Kunststoff-Schienen als Träger für das Gel erfolgen.

Mithilfe des CEREC-Verfahrens können hochwertige Inlays, Onlays, Veneers und Kronen aus Keramik in einer einzigen Sitzung angepasst werden. Im Vergleich zu anderen ästhetischen Restaurationen werden diese computergestützt direkt in der Praxis hergestellt. Hierdurch entfallen Wartezeiten für die Herstellung des Zahnersatzes im externen zahntechnischen Labor.

www.zahnarzt-fuchte.de