Köln: „DiscoDudes – Your Disco Needs You!“ im Reineke Fuchs

Foto: GUAPO EVENTS DiscoDudes

Mit „DiscoDudes“ bekommt Köln eine neue queere Party voller Glitzer, Beats & Liebe.

Die Party eignet sich für alle, die Disco fühlen. Egal ob Dude, Babe, Bear oder Ballroom-Star, ob homo, trans oder Straight Ally – frei nach dem Motto:

„We Are Family“ - Jede*r ist willkommen, um die Liebe und die Musik zu feiern."

Die DJs haben Disco quasi im Blut: DJ Clark, ein langjähriger Ally der queeren Szene, hat bereits letzten Sommer am Cologne Pride Beach die Menge begeistert, DJ Geez ist auf vielen queeren Partys unterwegs und freut sich, hier seine Disco-Passion ausleben zu können. Aufgelegt werden „Happy Sounds“ – ein Mix aus Disco- und House Music, von Klassikern und Remixen bis zu aktuellen Tracks. Dazu gibt es Show-Acts von Performance-Künstler*innen, die den Spirit der queeren Kultur verkörpern. Zusammen mit Special Effects und einer LED-Disco-Decke, die die Nacht zum Funkeln bringen, dürfte „DiscoDudes“ schnell zu einem wilden Highlight im queeren Kölner Nightlife werden. Early-Bird-Tickets gibt es ab 12 Euro, nach 0 Uhr kostet der Eintritt an der Abendkasse 20 Euro. Feel free to dress sexy, glamorous & glittering!

28.3., „DiscoDudes“, Reineke Fuchs, Aachener Str. 50, Köln, ab 23 Uhr, www.discodudes.com, www.instagram.com/discodudesparty, www.facebook.com/discodudesparty