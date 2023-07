Diversity Management – Last oder Chance?

Stellt Diversity Management eher eine Last oder eine Chance für deutsche Unternehmen dar? Diese und weitere Fragen zu Vielfalt in deutschen Unternehmen werden am 8. Juli in der Handwerkskammer zu Köln beim gemeinsamen Wirtschaftsempfang der Regionalgruppe Köln/Bonn des Völklinger Kreises e.V. und der COME OUT! Stiftung erörtert.

Über den aktuellen Stand und die Entwicklungen der letzten Jahre diskutieren Lilo Wanders (Vorstand COME OUT! Stiftung), Garrelt Duin (Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer zu Köln), Dr. Michael Rosenbaum (Geschäftsführer Brauerei zur Malzmühle Schwartz GmbH & Co. KG), Oliver Wilhelms (Head of HR Germany/Switzerland and Labor Law bei Henkel AG & Co. KGaA), Maren Kogge (Miss Handwerk 2023/Geschäftsführerin Malermeisterbetrieb KAIN & KOGGE) und Dr. Frank Janßen (Vorstand Diversity Völklinger Kreis).

Das Grußwort spricht Jascha Habeck (Sprecher COME OUT! Stiftung/Leitung Kommunikation HWK), Ayman Saad (Völklinger Kreis) moderiert das Gespräch.

Hintergrund der Veranstaltung ist die im Mai dieses Jahres veröffentlichte Studie des Völklinger Kreises „Diversity Management in Deutschland und Nordrhein-Westfalen“, die ihr online unter vk-online.de/diversity-management-studie-download/ herunterladen könnt.

8.7., Werkstatt der Handwerkskammer zu Köln, Heumarkt 12, Köln. 17 Uhr (Einlass ab 16:30 Uhr). Anmeldung notwendig unter: oliver.dubben@vk-online.de. Weitere Infos auf www.vk-online.de