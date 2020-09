× Erweitern 1460 BASQUIAT

Bilder von Schädeln, kryptischen Symbolen und rätselhaften Epigrammen: Jean-Michel Basquiat war einer der einflussreichsten postmodernen schwulen Künstler des 20. Jahrhunderts. Als er Anfang der 80er Jahre mit Werken wie "Hollywood Africans" und "In Italien" in die Kunstwelt vorstieß, war Basquiat ein kreatives, autodidaktes Wunderkind. Er stellte die damalige Norm in Frage. Sein Werk entzieht sich auch heute noch jeder Kategorisierung. Basquiats grenzüberschreitende Herangehensweise an die Kunst verbindet ihn im Kern mit Dr. Martens.

Diese neo-expressionistische Kollektion ist eine Ehrwürdigung des in Brooklyn geborenen Rebels, Künstlers und Musikers. Der 1460-Stiefel und der 1461-Schuh bieten neue Leinwände für sein legendäres Werk - eine künstlerische Supernova aus Linienzeichnungen, kräftigen Farben und düsteren Texten, Zahlen und Symbolen.