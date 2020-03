DS 3 CROSSBACK E-TENSE – mit Spannung erwartet

× Erweitern William CROZES Citroen DS3 Post-production : Astuce Productions

Der DS 3 CROSSBACK E-TENSE vereint als erster rein elektrischer Premium-SUV einzigartigen Komfort und beeindruckende Schalldämmung. Erstmalig wird er auf einer Plattform gebaut, die sowohl für Verbrennungsmotoren als auch für elektrifizierte Modelle konzipiert ist. Mit seiner 50 kWh-Batterie und einem 100 kW-Elektromotor beschleunigt der DS 3 CROSSBACK E-TENSE in 3,3 Sekunden von 0 auf 50 km/h. Seine Reichweite beträgt 320 Kilometer. Die elektrifizierten Modelle von DS Automobiles bieten im Vergleich zu reinen Verbrennern den Vorteil, dass die Batterie in den Verzögerungs- und Bremsphasen aufgeladen wird. Die App Charge My Car zeigt, welche der rund 130.000 kompatiblen Ladestationen sich in der Nähe befinden. Der Nutzer wählt über sein Smartphone oder den Fahrzeugbildschirm eine Ladestation aus und lässt sich über die Navigation dorthin führen. Die Bezahlung erfolgt über die App.

