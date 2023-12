duisburg.echt.sozial. – gemeinsam gegen Armut

Angesichts globaler Krisensituationen sind immer mehr Menschen von Armut bedroht. Der Duisburger Verein StadtRaumMuseum e. V. hilft, die Nöte des Alltags ein wenig zu lindern, und richtet Teile des kostenlosen Angebots gezielt auch an Mitglieder der LGBTAIQ+-Community.

Mit „duisburg.echt.sozial.“ unterstützt der StadtRaumMuseum e. V. alle Duisburger*innen, die in soziale und finanzielle Not geraten sind – auch in und für Meiderich. Das umfangreiche Projekt besteht aus drei Schwerpunkten. Unter „gemeinsam speisen.“ versteht der Verein mehr als nur eine kostenlose Lebensmittelausgabe. Zweimal pro Woche laden die Organisator*innen in der Duisburger Innenstadt Bedürftige zum gemeinsamen Mittagessen, begleitet von einem vielschichtigen Beratungsangebot durch kompetente Ansprechpartner*innen.

„gemeinsam stark.“ ergänzt diese Beratungsangebote um weitere Bereiche wie Coaching, Beratung für Menschen in Suchtsituationen, spezielle Angebote für Transpersonen, Hilfe bei der Aufstellung von Finanz- und Budgetplänen für von Armut betroffene Haushalte u.v.m.

Mit „gemeinsam kunst.“ soll kulturelle Teilhabe wieder möglich werden. Das Projekt umfasst Kultur- und Kreativangebote für Menschen aller Generationen, aber auch gemeinsame Konzertbesuche oder organisierte Kulturtouren in Museen und Theater.

Safe spaces und eine Kleiderbörse für die trans* Community

Für Transpersonen und queere Menschen veranstaltet der Verein regelmäßige Get-Together im geschützten Bereich, „weil wir bei verschiedenen Themenschwerpunkten eben doch noch safe spaces benötigen“, so Fiona Fabulous, Projektleiterin und Vorstandsmitglied des StadtRaumMuseum e. V. In gemeinsamen Workshops werden alltägliche Fragen des Queer- oder Transseins diskutiert, Lebenstipps gegeben und manchmal auch einfach nur Mut zugesprochen. Der Kreis der Adressatinnen erstreckt sich dabei auch über die Stadtgrenzen hinaus, denn gerade in ländlicheren Gegenden fehlt es an Möglichkeiten zur Begegnung unter Gleichgesinnten.

Besonders stolz ist Fiona Fabulous auf die Einrichtung der Kleiderbörse für Transfrauen, die auch Größen fern von 38 und Size Zero im Repertoire hat. Zu den regelmäßigen Terminen bieten die Organisator*innen zudem Typberatung, Makeup-Workshops und Styling-Ideen. Insbesondere größere, etwas maskuliner gebaute Personen haben es im Alltag schwer, ein passendes Outfit zu finden. Und wenn dann noch das nötige Kleingeld fehlt, ist man sehr schnell allein und im Stich gelassen. In der Kleiderbörse, so verspricht Fiona Fabulous, wird jede fündig.

www.duisburg-echt-sozial.de