Für alle, die auf der Suche nach einer grünen Alternative zum Auto für den Stadtverkehr sind, bietet Peugeot Motocycles ab September 2020 seinen neuen rein elektrischen Motorroller Peugeot e-Ludix an. Nach dem Vorbild des 50-cm3-Scooters Peugeot Ludix aus den 2000er Jahren entworfen, ist der Peugeot e-Ludix seine moderne Weiterentwicklung: leicht, schnell und umweltfreundlich. Fünf Gründe, die für den neuen elektrischen Roller von Peugeot Motocycles sprechen.

Der Peugeot e-Ludix wird komplett elektrisch betrieben und stößt während der Fahrt keine Treibhausgase (CO2) aus. Alle, die gerne längere Strecken in der Stadt klimafreundlich zurücklegen möchten, finden mit dem neuesten Modell von Peugeot Motocycles somit einen umweltfreundlichen Begleiter. Um heute schon an morgen zu denken, können die Batterien, mit denen der Roller angetrieben wird, am Ende ihrer Lebensdauer recycelt und die Materialien bestmöglich wiederverwendet werden. Das schont Ressourcen und die Umwelt.