Eine Frage der Freiheit

Die Selbstverständlichkeit, sich frei zu bewegen, leidet. Sperrstunde, Reisebeschränkungen, geschlossene Klubs – die Corona-Regeln errichten Schranken. Umso wichtiger werden die Lebensräume, in denen man sich frei entfalten kann. In diese Zeit passt die Alpes-Inox-Kollektion „Liberi in Cucina“ wie bestellt. Der Name fordert: Freiheit für die Küche.

emanuele tortora Lax Küche

Lange Zeit fehlte der Kölner Küchenwelt eine Ausstellung des italienischen Design-Produzenten. Der Lax-Online Store am Hohenstaufenring 47 – 51 hat die exklusiven Edelstahlmöbel von Alpes-Inox in sein KÜCHEN3-Studio geholt. Für die neue Präsentation musste das Kölner Team zunächst Platz schaffen und umbauen. „Endlich sind die Küchenmodule da und können live besichtigt werden“, freut sich Geschäftsführer Jörg Schulte zur Surlage.

Was hat im neuen Wir-bleiben-zu-Hause-Leben gefehlt? Genau, die Edelstahlinsel als wetterfeste Variante. Diese Lücke schließt Alpes-Inox mit den „Liberi in Cucina“ Outdoor-Küchen. Falls der nächste Ibiza-Urlaub also platzen sollte, unter freiem Himmel Scampi grillen und stilvoll Cocktails schlürfen geht auch daheim. Pacha-Playlist starten, Tänzer buchen und der Sommer ist gerettet!

Planungstermine vereinbaren: Köln: 0221 8018850, vertrieb@lax-online.de, www.lax-online.de