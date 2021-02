Erik Tenberken spendet EUR 35.000

Der Kölner Apotheker und Beirats- und Ehrenmitglied der Aidshilfe Köln, Erik Tenberken, spendete anlässlich des Welt-Aids-Tages 35.000 Euro. Das Geld wird für die Ausstattung der neuen Räumlichkeiten des Checkpoints in der Pipinstraße verwendet. Im Sommer nächsten Jahres zieht nicht nur der Checkpoint zurück an den alten Standort, sondern das komplette Haus wechselt in die neue barrierefreie Zentrale direkt am Heumarkt.

„Aktuell wird ein Ausstattungs-Antrag für die Stiftung Wohlfahrtspflege vorbereitet, für den wir aber einen Eigenmittelanteil vorweisen müssen. Da hilft es ungemein, dass uns Erik Tenberken mit seiner großzügigen Spende unterstützt. Denn durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie fehlen uns Gelder, die wir für den Eigenmittelanteil vorgesehen hatten“, so Oliver Schubert, Geschäftsführer der Aidshilfe Köln.

„Seit vielen Jahren unterstütze ich die Arbeit der Aidshilfe Köln, weil sie mir sehr am Herzen liegt. Was unter anderem der Checkpoint leistet, ist unheimlich wichtig für die Menschen in Köln, die sich zum Thema sexuelle Gesundheit beraten und auf sexuell übertragbare Infektionen testen lassen wollen.“

Erik Tenberken, Besitzer der Birken- und Westgate-Apotheke.