ERLEBNIS BAUERNHOF

× 1 von 4 Erweitern Hof Gerwing × 2 von 4 Erweitern Lukas Sicking Hof Gerwing Wohnzimmer × 3 von 4 Erweitern Lukas Sicking Hof Gerwing Schlafzimmer × 4 von 4 Erweitern Lukas Sicking Hof Gerwing Bad Prev Next

Wer möchte morgens nicht vom Zwitschern der Vögel oder dem Rauschen der Blätter geweckt werden? Am Hof Gerwing in Alstätte/Ahaus im schönen Münsterland könnt ihr genau das erleben.

Seit fast hundert Jahren befindet sich Hof Gerwing im Besitz der Familie Gerwing. Was in den 1920er-Jahren des vorigen Jahrhunderts mit unbewirtschafteten Ländereien und kahlen Feldern begann, hat sich im Laufe der Zeit zu einem kleinen landwirtschaftlichen Betrieb mit Ackerbau und Tierhaltung entwickelt.

Josef und Echbert, die beiden sind seit 18 Jahren ein Paar, bewirtschaften den Bauernhof im Einklang mit Natur und Tradition und legen großen Wert auf eine artgerechte Haltung ihrer Angus- und Heckrinder in freier Natur. Das sorgt für erstklassiges Fleisch, das im eigenen Hofladen verkauft wird.

Übernachten im Witte Venn

Hof Gerwing liegt am Rande des Naturschutzgebietes Witte Venn, ein grenzüberschreitendes Naturerlebnis, in dem die ursprüngliche Landschaft erhalten geblieben ist. Alte Feldwege, Eichenalleen, Heidelandschaft, Wälder, Moorgebiete und Stillgewässer wechseln einander ab. Ein Ort, an dem man abschalten und sich erholen kann. Und die perfekte Unterkunft für alle, die die Natur genießen oder nahegelegene Dörfer und Städte wie Münster und Enschede besuchen möchten.

Urlaub am Bauernhof in modernem Ambiente

Fünf gemütliche Ferienwohnungen auf Hof Gerwing vereinen das Bauernhof-Gefühl mit der Schönheit der Natur. Sie sind gemütlich im Landhausstil eingerichtet und mit allem Komfort ausgestattet: Alle Apartments verfügen über eingroßzügig geschnittenes Badezimmer und eine geräumige Küche mit Induktionsherd und Dunstabzug, Backofen, Mikrowelle, Geschirrspüler, Kühlschrank, Wasserkocher, Kaffeemaschine u.v.m. Auf Anfrage stellen euch Josef und Echbert auch kostenloses WLAN, Smart TV , Waschmaschine, Trockner, Barbecue, Grill, Plancha Grill (Holz) zur Verfügung. Neben dem Hofladen gibt es weitere Läden für den täglichen Bedarf in unmittelbarer Nähe.

Der Hof kann auch Gruppen von bis zu 16 Personen beherbergen (Gemeinschaftsküche, Kaminzimmer, Frühstücksraum und weitere größere Räumlichkeiten stehen zur Verfügung). Und für alle, die es noch unabhängiger lieben, gibt es auf Hof Gerwing sogar drei Camping-Stellplätze.

Der Bauernhof ist zu jeder Zeit eine Reise wert. Sowohl die Ferienwohnungen als auch der Campingplatz wird das gesamte Jahr über vermietet. An kalten Tagen könnt ihr euch am knisternden Kamin aufwärmen und bei schönem Wetter den wunderschönen Garten genießen. Ein Urlaub auf Hof Gerwing ist gayfriendly, Josef und Echbert beherbergen aber nicht nur schwule Gäste.

Hof Gerwing, Brinkerhook 8, 48683 Alstätte/Ahaus. +49170 / 1408117, info@hof-gerwing.de, https://hof-gerwing.de