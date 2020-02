☆ Eurodance de luxe: #SIGALA

× Erweitern Foto: Sony Music Sigala

Sigala

SIGALA landet seit 2015 einen Hit nach dem anderen, arbeitete mit Kylie Minogue, Nile Rodgers, Meghan Trainor und Sean Paul und kommt jetzt auf Tour.

☆ Im März ist der Brite zweimal live in Deutschland zu erleben. Und zwar in Köln (4. März, Club Volta) und München (5. März, Backstage Halle)!

Freuen kann man sich auf Chart-Erfolge wie „Sweet Lovin’“, „Easy Love“ und „Just Got Paid“ sowie auf eine einfach glücklich machende Eurodance-Nacht ganz ohne Peinlichkeiten, aber mit viel Bass Drums, House und Beats. Und immer dran denken: SIGALA „Came Here for Love“ ...

www.eventim.de