FÜR MENSCHENRECHTE. VIELE.GEMEINSAM.STARK!

„Jetzt ist endlich der Zeitpunkt gekommen, um Europas größtes Pride Event in gewohnter Form stattfinden zu lassen“. Mit diesen Worten stellte der Kölner Lesben- und Schwulentag e. V. auf der Pressekonferenz das Programm zum diesjährigen ColognePride vor. Weil die Corona-Pandemie im Sommer eine kleine Pause macht (und wir hoffentlich alle geimpft sind), dürfen wir uns auf einen ColognePride fast wie vor Pandemie-Zeiten freuen! Rund 1,7 Millionen Besucher*innen werden vom 18. Juni bis 3. Juli 2022 in Köln erwartet.

Der ColognePride bildet seit 2003 den Rahmen für das zweiwöchige Programm rund

um den CSD Köln. Ein großer Teil davon besteht aus kulturellen Events, Info-, Gedenk- und politischen Veranstaltungen. Aber auch zahlreiche Partys haben wieder eine Kooperation mit dem KLuST e.V. als Veranstalter des ColognePride und des CSD Köln geschlossen. Bei Redaktionsschluss standen über 97 queerpolitische Veranstaltungen und Partys fest.

Auswahl (Veranstaltungen)

• Trans*Fusion: Pride-Wale & Kurzfilm-Premiere des anyway e. V. am 19.6.

• NightWash Live im Waschsalon | CSD Special am 20.6.

• Namen und Steine, Gedenken der Aidshilfe Köln am 23.6.

• Stadtrundgang mit den lesbischen und schwulen ALTERnativen des rubicon

e. V. am 26.6.

• Viele-Gemeinsam-Stark! LGBTIQ*s mit Behinderung sichtbar machen

des queerhandicap e. V. und RAR-Richtig am Rand am 1.7.

• CSD-Gottesdienst der AntoniterCityKirche am 2.7.

• 8. Dyke* March Cologne der IG Dyke March Cologne am 2.7.

Auswahl (Partys)

Foto: @studio_johannes_bauer Tim Bendzko Statt Felix Jähn wird am 3.7. Tim Bendzko auf der Bühne am Heumarkt auftreten.

• Weekender-Lounge 18+ (Pride-Edition) am 18.6. des anyway e. V.

• Offizielle ColognePride Opening Party, Pride Night am 18.6. im St. LOUIS Breakfast

• Sissy That Pop am 24.6. in der Kunstbar

• Offizielle CSD Opening Party, NEONPRIDE by Beatz&Boys im Carlswerk

Victoria und Club Volta am 1.7.

• Offizielle CSD Mainparty, SEXY PRIDE WORLD in der Halle TOR 2 am 2.7.

• MY SECRET GARDEN am 2.7. im Helios37

ColognePride 2022: 18. Juni bis 3. Juli 2022

CSD-Straßenfest: 1. bis 3. Juli 2022

CSD-Demonstration: 3. Juli 2022

Das Programmheft zum ColognePride war bei Redaktionsschluss noch nicht veröffentlicht. Schaut www.colognepride.de/de

„We Love CGN“: Den queeren Reiseführer für Köln-Besucher*innen könnt ihr euch unter https://www.colognepride.de/wp-content/uploads/2022/02/We-Love-CGN-Folder.pdf herunterladen.