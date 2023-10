Filmprojekt sucht Liebende

× Erweitern Foto: Massimo Haef / unsplash / CC0 Liebe Dating Kuss Gesucht werden Menschen aller Altersgruppen aus Nordrhein-Westfalen, die in polyamoren Beziehungen leben

Menschen, die die in polyamoren Beziehungen leben und Lust haben, an einem Kurzflmprojekt über gelebte Polyamorie teilzunehmen, werden vom Medienprojekt Wuppertal für einen Film gesucht.

Polyamorie ist nicht Polygamie, also eine Beziehung mit mehreren Ehepartner*innen. Polyamorie ist die Möglichkeit der Liebe zu einigen Menschen diverser Geschlechter. Im Vordergrund steht dabei aber, dass es um Liebe und nicht nur um Sex geht.

„In der Polyamorie schließen sich parallele (Liebes-)Beziehungen oft nicht aus – dadurch entstehen unterschiedlichste Beziehungsformen, die jeweils nach ganz eigenen Regeln und Dynamiken funktionieren. Aber wie werden Poly-Beziehungen ausgehandelt? Wie gestalten sie sich im Vergleich zur monogamen Paarbeziehung?“

Gesucht werden Menschen aller Altersgruppen aus Nordrhein-Westfalen, die in polyamoren Beziehungen leben und vor der Kamera darüber sprechen möchten. Via E-Mail wird verraten: „Die Kurzfilme sollen Ende 2023 zuerst öffentlich in Köln Premiere feiern und danach als Stream oder DVD für die Aufklärungs- und Bildungsarbeit genutzt werden. Die Dreharbeiten finden voraussichtlich im Oktober und November statt.“

Wer Lust hat mit seinen Partner*innen mitzumachen, der, die kann sich hier melden: Medienprojekt Wuppertal – Karla Stindt, Jan van Putten, E-Mail: j.vanputten@medienprojekt-wuppertal.de, Telefon: 0202 – 28319879, www.medienprojekt-wuppertal.de