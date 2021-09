Auch das GOP Varieté-Theater Essen startet wieder – mit der Showproduktion „Wild Boys – frisch, prickelnd, Rosemie“ beginnt der reguläre Spielplan 2021. „Wir freuen uns alle so sehr auf den Restart,“, schwärmt Direktorin Nadine Stöckmann, „dass nicht nur den Künstlern des neuen Programms das Attribut ‚wild‘ zugesprochen werden kann, sondern auch unser Team ganz wild darauf ist, endlich wieder die Türen für unsere Gäste öffnen zu können“.

Diese erste Show nach der Zwangspause bringt ausgelassen gute Stimmung mit viel Heiterkeit, Akrobatik, Charme und ganz viel ‚Menpower‘ auf die Bühne. Eine Liebeserklärung an den feinen Humor, an passionierte Körperkunst und an die Leidenschaft des Theaters. Eine Show, die einfach Spaß macht!

www.variete.de/essen