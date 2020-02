HIV-Neudiagnosen zurückgegangen

In Köln ist die Zahl der HIV-Neudiagnosen im letzten Jahr weiter zurückgegangen. Insgesamt 114 Menschen wurde im Stadtgebiet ein positives Testergebnis mitgeteilt. Damit ist die Zahl der Neudiagnosen im zweiten Jahr in Folge rückläufig. 2017 hatten gut 120 Menschen ein positives HIV-Testergebnis. Dieser Trend zeigt sich auch deutschlandweit. 2018 wurden dem Robert-Koch-Institut insgesamt 2.818 gesicherte HIV-Neudiagnosen gemeldet, in 2017 waren es 3.144. Das entspricht einem Rückgang von 10 Prozent. Die aktuellen Daten legen die Schlussfolgerung nahe, dass der Ausbau von zielgruppenspezifischen Testangeboten, wie beispielsweise der Checkpoint der Aidshilfe Köln und ein früherer Behandlungsbeginn in Deutschland, Erfolge zeigen. Auch mitverantwortlich für den Rückgang der aktuellen Neu-Diagnosen könnte die Präexpositionsprophylaxe (PrEP) sein.